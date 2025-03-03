В военных госпиталях на территории временно оккупированного Крыма сотрудники Росгвардии охраняют раненых российских военных, чтобы те не скрылись. Это последствия частых случаев дезертирства среди солдат армии РФ, чтобы не возвращаться на фронт.

Видео дня

По данным агентов движения "Атеш", охрана усилилась из-за того, что раненых солдат нередко отправляют воевать, не дав им возможности полностью восстановиться. Из-за высоких потерь на фронте командование пренебрегает их здоровьем, что заставляет военных искать любые способы избежать повторной отправки на передовую.

"Причина этого — систематическая отправка на фронт раненых и недолеченных военнослужащих, где они наверняка погибают", – отметили партизаны.

В частности, в 1472 военно-морской клинической больнице Росгвардия постоянно патрулирует территорию и проверяет документы пациентов, находящихся в заведении. Медицинский персонал выражает недовольство такой ситуацией, поскольку из-за этого в заведении царит напряженная и "враждебная" атмосфера.

В движении "Атеш" призвали российских военных не подчиняться преступным приказам и присоединяться к сопротивлению. Активисты уверены, что совместными усилиями можно остановить войну и спасти жизнь тех, кто не хочет стать пушечным мясом.

"Вместе мы можем остановить эту бессмысленную войну и восстановить справедливость, а Вы сможете вернуться домой в живых!" – подчеркнули они.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории одной из воинских частей страны-агрессора в Московской области в ночь на 2 марта состоялась диверсия. Туда проник агент партизанского движения "Атеш" и сжег припаркованный транспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!