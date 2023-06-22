На оккупированной Херсонщине оккупанты пытаются скрыть вспышку вирусного гепатита - Генштаб
В результате подрыва Каховской ГЭС в нескольких населенных пунктах оккупированной части Херсонской области стала резко ухудшаться санитарно-эпидемиологическая ситуация. В регионе фиксируют распространение вирусного гепатита.
Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Украины. Причина тому – низкое качество медицинского обслуживания.
"Из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде в домашних ячейках отмечены вспышки вирусного гепатита А", – говорится в источнике.
По данным Генштаба, также существует угроза распространения других вирусных болезней.
В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят.
Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Мариуполе распространяются инфекционные болезни. Причина банальная – стихийная торговля. В городе распространяется заболевание сальмонеллезом. Во всех случаях источником заражения стали куриные яйца, приобретенные в местах стихийной торговли.
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