На оккупированной Херсонщине оккупанты пытаются скрыть вспышку вирусного гепатита - Генштаб

В результате подрыва Каховской ГЭС в нескольких населенных пунктах оккупированной части Херсонской области стала резко ухудшаться санитарно-эпидемиологическая ситуация. В регионе фиксируют распространение вирусного гепатита.

Видео дня

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Украины. Причина тому – низкое качество медицинского обслуживания.

"Из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде в домашних ячейках отмечены вспышки вирусного гепатита А", – говорится в источнике.

По данным Генштаба, также существует угроза распространения других вирусных болезней.

В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Мариуполе распространяются инфекционные болезни. Причина банальная – стихийная торговля. В городе распространяется заболевание сальмонеллезом. Во всех случаях источником заражения стали куриные яйца, приобретенные в местах стихийной торговли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!