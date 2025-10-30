На оккупированной Луганщине сообщают о прилете по ТЭС: произошел пожар, начались отключения света. Фото

В большинстве населенных пунктов Луганщинызафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Жители остались без света из-за вероятного пожара на Луганской тепловой электростанции (ТЭС).

По информации местных Telegram-каналов, в городе Счастье заметно сильное задымление в районе Луганской ТЭС, местные сообщают о "прилете" в районе станции. Известно, что энергоснабжение отсутствует в Луганске, Алчевске, Старобельске, Ровеньках и Сорокино.

На опубликованных в сети фотографиях видно, как рядом с электростанцией в небо поднимается дым.

