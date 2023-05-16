На оккупированном Запорожье захватчики обстрелами принуждают местных к 'эвакуации' – ОВА

Оккупанты на захваченных территориях Запорожской области заставляют людей эвакуироваться. Они применяют различные методы и угрозы, в том числе устраивают обстрелы населенных пунктов.

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Об этом рассказал руководитель Запорожской военной администрации Юрий Малашко в эфире всеукраинского телемарафона. В частности, он сообщил, что оккупанты ударили по городу Токмак в Пологовском районе кассетными снарядами.

"Вчера войска РФ дважды обстреляли Токмак кассетными боеприпасами, чтобы принудить местных жителей к экстренной добровольной так называемой эвакуации", – сказал он.

Также захватчики останавливают машины с украинскими номерами и заставляют водителей менять их на российские.

"В случае отказа угрожают конфисковать авто", – рассказал глава ОВА.

Он добавил, что в течение суток враг обстрелял Запорожскую область 90 раз. Были задействованы авиационные управляемые бомбы, которыми в том числе враг ударил по селу Малая Токмачка.

Из РСЗО оккупанты стреляли по Гуляйполю, Орехову, Белогорью Пологовского района. Кроме того, зафиксировано более 276 артиллерийских вражеских ударов.

"В основном бьют по гражданской инфраструктуре. К счастью, у нас нет пострадавших, поэтому мы держимся", – сказал Малашко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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