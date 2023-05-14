Оккупанты обстреляли Запорожскую область: среди раненых водитель скорой

Войска Российской Федерации в воскресенье, 14 мая, ударили по селе Приморское Запорожской области, которое находится недалеко от линии фронта. Есть раненые мирные жители, среди которых водитель машины скорой помощи.

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Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне обстреливают Запорожскую область", – написал он около 15:40.

Реактивными системами залпового огня "Град" противник накрыл территорию населенного пункта, в результате чего пострадал мужчина. Враг попал в частный дом.

Кроме того, под огнем противника оказалась Приморская среднюя школа. Известно, что ранения получили трое гражданских и водитель скорой.

Из сообщения Ермака следует, что общее количество пострадавших в Приморском – по меньшей мере пять человек.

Как писал OBOZREVATEL, 14 мая российские оккупанты обстреляли также Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области. Там ранения получили двое гражданских. Женщина и мужчина в состоянии средней тяжести в больнице.

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