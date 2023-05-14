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Оккупанты обстреляли Запорожскую область: среди раненых водитель скорой

Дарья Дурова
War
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Оккупанты накрыли огнем Запорожскую область

Войска Российской Федерации в воскресенье, 14 мая, ударили по селе Приморское Запорожской области, которое находится недалеко от линии фронта. Есть раненые мирные жители, среди которых водитель машины скорой помощи.

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Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Россияне обстреливают Запорожскую область", – написал он около 15:40.

Реактивными системами залпового огня "Град" противник накрыл территорию населенного пункта, в результате чего пострадал мужчина. Враг попал в частный дом.

Кроме того, под огнем противника оказалась Приморская среднюя школа. Известно, что ранения получили трое гражданских и водитель скорой.

Из сообщения Ермака следует, что общее количество пострадавших в Приморском – по меньшей мере пять человек.

Приморское находится недалеко от линии фронта
Приморское Запорожской области на карте

Как писал OBOZREVATEL, 14 мая российские оккупанты обстреляли также Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области. Там ранения получили двое гражданских. Женщина и мужчина в состоянии средней тяжести в больнице.

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