На оккупированных территориях практически отсутствует связь, но захватчики собираются присылать украинцам е-повестки – ЦНС

На временно оккупированных территориях практически отсутствует связь не только со свободными землями Украины, но и внутри незаконных формирований. Местные жители с трудом могут вызывать даже экстренные службы, но, несмотря на это, российские захватчики решили пополнить ряды своей армии украинцами через электронные повестки.

Об этом на своем сайте сообщил Центр национального сопротивления. Новшества оккупационные "власти" планируют применять с 1 ноября 2024 года.

"Преступное кремлевское правительство опубликовало постановление о работе Единого реестра военного учета. Так что с 1 ноября минобороны РФ начнет его полноценно использовать, в частности рассылая призывникам электронные повестки", – объяснила пресс-служба ЦНС.

Такую онлайн-повестку спустя семь суток после публикации в реестре сочтут врученной.

Таким образом путинские власти будут искать новый мобилизационный ресурс для участия в агрессивной неспровоцированной полномасштабной войне против Украинского государства.

После 1 ноября на ВОТ едва ли не каждый житель мужского пола будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности, если не придет в военкомат противника. Ведь большинство населения оккупированных территорий не имеет доступа к интернету и не сможет получить оповещение о своей электронной повестке.

"Известно о случаях, когда люди не могли из-за отсутствия связи вызвать спасателей на пожары или врачей к больным", – отметили в ЦНС.

"Центр национального сопротивления предупреждает о неизбежной ответственности всех оккупантов и работающих на них за каждое преступление, совершенное на ВОТ и против мирного населения", – добавила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, на захваченных территориях Запорожской области Украины Россия начала проводить призыв на срочную службу в свою преступную армию. Подготовка к этому незаконному процессу началась около шести месяцев назад. В больших городах, таких как Бердянск, Энергодар и Мелитополь, противник создал фейковые военкоматы, а в селах – "призывные пункты".

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