На окраине Суджи были уже в первый день: воины ВСУ рассказали о начале курского наступления

Операция ВСУ в Курской области РФ охватила сотни квадратных километров российской территории и ощутимо восстановила импульс и моральный дух военных усилий Украины. Бойцы, которые пересекли границу РФ 6 августа и прошли под Суджу, говорят: "Это было круто".

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Они не утверждают, что наступление легкое, и признают, что оно пока не подвигло врага уменьшить атаки на украинском фронте, но называют события долгожданным отходом от изнурительной войны последних 18 месяцев. Об этом говорится в репортаже BBC, журналисты которого побывали на украинско-российской границе.

"В то время как "Z" может быть символом вторжения России, треугольник представляет собой самую дерзкую попытку Украины отразить его. Они приклеены или нарисованы на бортах каждого грузовика снабжения, танка или бронетранспортера, которые направляются к российской границе в Сумской области", – отметили авторы.

По заявлениям российских властей, украинские военные контролируют 28 населенных пунктов региона, который уже покинули почти 200 000 россиян.

"Это было круто. У нас был приказ прибыть сюда, но не знали, что это значит. Мы заранее подавили средства связи и наблюдения врага, чтобы расчистить путь", – рассказал боец Томаш из подразделения БПЛА, который, вернувшись с побратимами из трансграничной миссии, остановился выпить кофе на заправке.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о том, что под контролем Украины находятся 1000 кв. км российской территории. При этом минобороны РФ настаивает на том, что попытки ВСУ продвинуться глубже "были сорваны", хотя утверждения ведомства страны-агрессора уже оказывались ошибочными.

"Какова бы ни была реальность, похоже, Киев настроен на эту военную авантюру. Уровень активности в соседней Сумской области – это то, чего я не видел с освобождений 2022 года, когда в украинских парусах чувствовался ветер. Это, несомненно, долгожданный отход от изнурительной войны последних 18 месяцев, но называть его успехом или неудачей было бы преждевременно", – пишет журналист BBC Джеймс Уотерхаус.

Он говорит, что со стороны цель этого наступления пока неясна, хотя президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ нацелены на объекты, с которых российские войска могут начать новые атаки на Украину, и о приближении "справедливого мира".

"Но вероятно, Киев задействовал некоторые из своих лучших войск. Подтянутые солдаты собираются вокруг машин, соответствующих их мускулам. Большинство вежливо отказываются разговаривать. Некоторые выглядят измотанными", – оценил автор.

В приложении Telegram солдат, который все еще был на территории РФ, объяснил, что месяцы планирования операции ушли на то, чтобы заставить Кремль перебросить сюда войска с линии фронта в Украине.

"Элемент неожиданности сработал. Мы вошли легко, почти не встретив сопротивления. Ночью 6 августа первые группы пересекли границу в нескольких направлениях. Почти сразу же они достигли западной окраины города Суджа. Российские мирные жители, с которыми мы сталкиваемся, не оказывают сопротивления. Мы их не трогаем, но они либо относятся к нам резко негативно, либо вообще никак. Они также обманывают нас относительно позиций российских войск", – рассказал военный.

Солдаты, с которыми общались журналисты, подтверждали, что некоторые российские силы действительно были передислоцированы под Курск с восточной линии фронта, включая Харьковское, Покровское и Торецкое направления. Но никто из них пока не сообщает о замедлении российского наступления в Украине.

Кремлевский диктатор Путин пообещал "достойный ответ" на первый захват российской территории со времен Второй мировой войны. Но страх, который он намеревался посеять, не достиг приграничных населенных пунктов Украины, которые его войска постоянно бомбят.

"Я хочу, чтобы они взяли [Курскую область] и сделали это! Они должны взять все, даже Москву!" – заявил Михаил, житель села Стецковка в Сумской области.

Автор репортажа отметил, что это гнев украинцев, укорененный в том, что они стали объектом беспощадного полномасштабного вторжения России, которое началось в феврале 2022 года.

"Россия напала первой, а не мы. Теперь наши ребята ответили и показали, на что мы способны. Мы бы захватили ее раньше, если бы у нас было разрешение", – добавил другой житель Валерий.

Аналитики предполагают, что Украина наконец-то получила от Запада "зеленый свет", которого она так жаждала, чтобы нанести удар через границу. Ставки по-прежнему высоки, о чем свидетельствует строительство новых оборонительных сооружений на Сумщине, которая до прошлой недели опасался повторного вторжения оккупантов.

Хотя украинские силы были и остаются в меньшинстве по сравнению с армией агрессора, для Киева надежда на курскую операцию заключается в том, что Россия будет вынуждена переключить внимание с боевых действий на украинской земле на свою собственную.

Некоторые в Украине считают, что это контрнаступление может даже усилить ее позицию на любых будущих мирных переговорах, другие не исключают, что оно может отодвинуть переговоры еще дальше.

"Чтобы удержать эту российскую территорию, нам нужны две вещи: больше городов, таких как Суджа, под нашим контролем, а также резервы. Наша линия фронта уже трещит по швам, и непонятно, где мы их достанем", – отметил украинский военный, находящийся на российской территории.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW говорят, что украинская операция в Курской области оказывает ощутимое оборонное и логистическое влияние на территории России, ведь ВСУ заблокировали некоторые трассы и железнодорожные пути, которыми россияне подвозили технику и силы на фронт в Украине. Чтобы сдержать наступление на своей территории, правительство РФ вводит режим ЧС в других регионах и продолжает вербовать в армию новобранцев.

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