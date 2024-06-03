На Покровском направлении продолжается обострение, на Северском враг пытается прорваться – Генштаб

На украинском фронте с начала 3 июня произошло уже 28 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении, где ситуация обостренная. На других участках оккупационные войска РФ пытаются прорвать нашу оборону в районе Невского, Северского, Ивановского и Водяного.

Враг пока не совершал штурмовых действий на Харьковском направлении, где наши воины продолжают наращивать оборонные способности. О ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в возведении по состоянию на 10:30 в понедельник.

Отмечается, что за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 78 боевых столкновений. Агрессор нанес по позициям наших войск и населенных пунктах четыре ракетных, 39 авиаударов с применением 63 КАБов, более 2500 обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 89 – из РСЗО. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Со своей стороны Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава армии РФ и несколько других важных объектов (два пункта управления и столько же средств ПВО).

С начала понедельника захватчики произвели 472 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из разных типов вооружений. Также агрессор нанес два ракетных удара и применением шести ракет и 28 ударов разными дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток активных штурмовых действий оккупантов не происходило, наши защитники продолжают наращивать оборонные способности. А вот накануне Силы обороны обезвредили там 130 захватчиков (59 – безвозвратные потери) и 40 единиц вооружений и военной техники, среди которой танки, ББМ, артсистема, БПЛА, авто- и спецтехника. Кроме того, поражены три склада с боеприпасами, один из ГСМ и 12 блиндажей оккупантов.

На Купянском направлении по состоянию на 10:30 продолжалась вражеская атака в районе Невского – ситуация напряженная.

В районе Тернов на Лиманском направлении попытка российских подразделений приблизиться к позициям наших войск успеха не имела.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял уже пять попыток прорвать украинские оборонные рубежи в районах Выемки и Раздолевки. Одна атака отбита, четыре еще продолжались.

В районе Клищиевки на Краматорском направлении воины ВСУ отбили российскую атаку возле Ивановского. Потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении ситуация обостренная – утром там продолжалось 11 боестолкновений возле Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. За прошедшие сутки захватчики потеряли там 400 человек (134 "груза 200"), танк, три ББМ и семь артсистем.

На Кураховском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Парасковеевки и Водяного. Потерь позиций не допущенл.

На Ореховском направлении защитники остановили две попытки врага продвинуться в направлениях Работино и Малой Токмачки. На Приднепровском направлении (плацдармы на левом берегу реки Днепр) отражена российская атака в районе Крынок.

"На остальных направлениях обстановка существенно не изменилась. Силы обороны принимают все меры для срыва вражеских планов. Наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами. Становитесь в ряды в Сил обороны! Вместе победим!" – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские силы продолжают укреплять оборону в Сумской области против угрозы возможных наступательных операций России. В то же время оккупанты недавно немного продвинулись юго-западнее Волчанска на Харьковском направлении.

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