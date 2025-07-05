На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои: РФ пытается развить наступление

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Российские войска пытаются развить наступление сразу на нескольких участках фронта, применяя численное преимущество.

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Об этом сообщает пресс-центр Объединенной стратегической группировки войск "Хортица". В частности, атаки противника сосредоточены в районах населенных пунктов Русин Яр, Степановка, Новоэкономичное, Полтавка, Владимировка и Разино.

С целью блокирования Покровско-Мирноградской агломерации оккупанты также штурмуют украинские позиции вблизи Новоэкономичного, Николаевки, Миролюбовки, Новоукраинки, Елизаветовки и Лисовки.

Кроме того, российские силы пытаются продвинуться в сторону Удачного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Новосергиевки, Орехового и Алексеевки.

Продолжаются тяжелые бои. Противник пытается развить наступление за счет реализации численного преимущества.

Оборона ВСУ держится, однако ситуация остается крайне напряженной. Покровское направление остается одной из главных целей врага.

Напомним, Россия стянула на Покровское направление около 111 тысяч военнослужащих. При этом такая концентрация сил нужна агрессору не столько для достижения оперативных результатов на самом горячем участке фронта, а больше для "психологического эффекта" от якобы выхода оккупантов на админграницу с Днепропетровщиной.

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