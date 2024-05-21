На Покровском направлении ситуация горячее всего: в Генштабе рассказали, где наступает враг. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине всего произошло 112 боевых столкновений, только с начала суток 21 мая – 37. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, там было совершено уже 11 вражеских атак.

Оккупанты наступают в направлениях населенных пунктов Евгеньевка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово, сообщили в сводке Генштаба ВСУ в Facebook по состоянию на 11:10 21 мая. На одном из участков Силы обороны принимаются меры по стабилизации ситуации.

Ситуация на других направлениях фронта и российские обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных ударов с применением шести ракет, 52 авиационных удара (сбросил 62 КАБа), привлек 977 дронов-камикадзе, из них 47 БпЛА типа Shahed и "Ланцет" и 930 FPV-дронов. Также россияне 4064 раза обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты из разных видов вооружения, в том числе 120 раз – из РСЗО.

Только с начала суток 21 мая оккупанты 514 раз обстреляли позиции наших войск, в частности, 21 из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики запустили 63 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении Силы обороны отбивают атаку противника по направлению к населенному пункту Липцы. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены.

На Купянском направлении 21 мая происходило четыре боевых столкновения. Защитники успешно отразили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка и Роздоловка. Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток противник пять раз предпринимал попытки улучшить тактическое положение. Три атаки отбиты. Боевые действия продолжаются в районах Клещиевки и Андреевки.

На Кураховском направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка и Победа. Ситуация под контролем сил обороны.

На Времивском направлении с начала суток отражены уже четыре попытки противника продвинуться в районе населенного пункта Старомайорское. Потери наших позиций не допущены. По остальным направлениям ситуация существенно не изменилась.

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