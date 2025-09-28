На Покровском направлении украинские защитники остановили 59 штурмов агрессора – данные Генштаба

Украинские защитники продолжают удерживать позиции и сдерживать наступательные действия армии РФ на разных направлениях фронта. Только за минувшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения, во время которых оккупанты понесли серьезные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке по состоянию на 08:00 28 сентября. В ведомстве отметили, что противник совершил 81 авиационный удар, использовал 156 управляемых авиабомб и более 6 тысяч дронов-камикадзе.

В течение суток агрессор атаковал позиции украинских войск на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском и других направлениях. Самые интенсивные бои продолжались вблизи населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новоэкономичное, Николаевка, Зверево, Котлино и Удачное в Донецкой области, где защитники остановили более полусотни штурмов.

Силы обороны активно наносили ответные удары. Авиация и артиллерия уничтожили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, четыре пункта управления беспилотниками, склад боеприпасов и несколько важных объектов врага.

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 1110 человек. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков, две бронемашины, 45 артсистем, одну РСЗО, более 450 беспилотников и более 130 единиц автомобильной техники.

Напомним, ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг забрасывает позиции Сил обороны Украины своим пушечным мясом, неся большие потери. Тактика оккупантов возле Покровска – зажать украинских защитников массой.

Большое количество российских солдат под Покровском сопровождает большое количество боеприпасов к артиллерии, КАБы, ФАБы, минометы и авиация. Кроме того, враг активно использует ударные дроны – "Молнии", "Герберы" и "Шахеды".

