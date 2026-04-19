На Покровском направлении ВСУ остановили 28 попыток штурма врага: последние данные от Генштаба

Украинские войска продолжают сдерживать попытки российских оккупантов продвинуться вглубь территории Украины и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Всего за прошедшие сутки 18 апреля на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.

Самые активные бои продолжаются на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 апреля.

В течение суток российские оккупанты нанесли 68 авиационных ударов, сбросив 216 управляемых авиабомб. Кроме того, враг задействовал 9360 дронов-камикадзе и осуществил 3404 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами противника были районы населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Андреевка, Федоровское, Волче Днепропетровской области; Воздвижовка, Неженко, Зорница, Верхняя Терса, Волшебное, Любицкое, Копани, Лесное, Трудовое, Шевченковское, Новоукраинка, Никольское, Юрковка, Заречное, Балабино Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток враг нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиабомбу, совершил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано два штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении агрессор четырежды атаковал в направлении Новоплатоновки и в районе Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе населенного пункта Дробышево и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Новосергеевка.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли три попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг четыре раза атаковал позиции сил обороны в районах населенных пунктов Никифоровка, Миньковка и в сторону Николаевки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Софиевка и в сторону Новопавловки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное и сторону населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новопавловка, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в сторону Калиновского, Вербового и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Святопетровка, Староукраинка, Железнодорожное, Елена Константиновка, Гуляйпольское и в районе населенных пунктов Варваровка, Прилуки, Цветково.

На Ореховском направлении враг активных действий не производил.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают оказывать эффективное сопротивление на всех участках фронта. Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также наши воины обезвредили шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, пять реактивных систем залпового огня, 2019 год БПЛА оперативно-тактического уровня, 203 единицы автомобильной и две единицы специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины. В приграничье соседней страны развивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции.

