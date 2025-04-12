На Покровском направлении ВСУ остановили 40 штурмовых атак врага: какая сейчас ситуация на фронте

Российские войска продолжают атаки по всей линии фронта. Накануне зафиксировано около 150 боевых столкновений с врагом.

Видео дня

Самым горячим остается Покровское направление: там за сутки украинские воины остановили 40 штурмовых атак врага. Подробности о ситуации на поле боя рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки на линии фронта произошло 149 боевых столкновений.

Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудара, сбросив 183 управляемых бомбы. Кроме этого, произвели более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 2789 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Карасовка, Дувановка, Купянск Харьковской области; Николаевка Черниговской области; Петрушевка, Проходы, Миропольское, Осоевка, Таратутино, Краснополье, Великий Прикол Сумской области; Константиновка, Заря, Шевченко, Новополь, Богатырь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, две РСЗО, одну артиллерийскую систему и два средства ПВО", – рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении противник в течение минувших суток трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надия, Грековка, Новое, Катериновка, Зеленая Долина и Ямполевка.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Курдюмовки, Часова Яра и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку от Дачного, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив и Раздольное.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также совершил 1 56 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!