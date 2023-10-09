На поле боя погиб воин из Херсона Станислав Забавский. Фото Героя

Защищая Родину, на войне погиб житель Херсонской области Станислав Забавский. Ему было 33 года.

Об этом в Facebook сообщила Великокопановская сельская военная администрация. Военный родился в 1980 году, был жителем Великокопановской общины.

Он пал в бою 5 октября 2023 года.

"Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике навсегда останется в памяти родных, коллег, всех, кто знал его, любил и чтил. Пусть Станислав покоится в мире, а его семья обретает силу и тепло в воспоминаниях о нем. Мы всегда будем помнить его большой вклад во благо нашей страны и бессмертность его духа. Вечная память Герою! Слава Украине", — говорится в сообщении.

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