На Полтавщине мужчина отказался от боевой повестки, потому что 'вера запрещает убивать людей': как его наказали

В Полтавской области суд назначил условный срок служителю церкви Евангельских христиан-баптистов, отказавшемуся принять повестку на мобилизацию. Он объяснил уклонение от защиты страны религиозными убеждениями, в частности утверждал, что его "вера не позволяет брать оружие в руки".

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Решение относительно гражданина принял Диканский районный суд Полтавщины. О случае пишут СМИ со ссылкой на данные судебного реестра.

В материалах дела говорится, что в сентябре этого года обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в военное время. Однако он от получения боевой повестки отказался, аргументируя это своими религиозными убеждениями.

На военнообязанного составили соответствующий протокол, а затем он предстал перед судом и на заседании признал свою вину.

"Рассказал, что раньше не проходил военную службу. В начале полномасштабного вторжения ходил в военкомат и обновлял свои данные. Также в 2024-м воспользовался приложением "Резерв+", через которое обновил сведения. Повестку на мобилизацию отказался получать, потому что "его вера запрещает держать оружие и убивать людей", – рассказали СМИ историю уклониста с Полтавщины.

В решении суда по нему указано также, что он проживает с супругой, ныне находящейся в декретном отпуске; имеет двоих малолетних детей (2,5 лет и девяти месяцев); с ними проживают его родители-пенсионеры. Мужчина официально не работает, но занимается ремонтом техники, что является его заработком.

Отдельно отмечено, что "в ближайшее время он намерен организовать лагерь при церкви Евангельских христиан-баптистов". Кроме этого, мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности, он признал свою вину, "имеет устоявшиеся социальные связи", а в деле отсутствуют обстоятельства, которые бы отягчали наказание.

Судьи также учли вывод органа пробации, который оценил как средний риск совершения представителем церкви баптистов повторного уголовного правонарушения. Также в том ведомстве указали, что исправление человека возможно "без лишения или ограничения свободы". Учитывая все это, суд наказал уклониста с Полтавщины условным сроком.

Справка: согласно законодательству нашей страны, никакие религиозные убеждения не могут служить основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации с целью исполнения своей конституционной обязанности. Да и призыв на военную службу по мобилизации не означает автоматически, что такие люди обязаны брать в руки оружие, ведь они могут быть задействованы в выполнении других функций в армии, не связанных с использованием оружия (отметил Верховный Суд).

В то же время гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, но в таком случае ему нужно обязательно доказать следующие факторы:

– принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия;

– искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь в течение нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т. п.).

И если такие факты украинец действительно докажет на практике в суде, то, как подчеркнули в Верховном Суде, он сможет избежать именно уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине мужчину, отказавшегося от мобилизации из-за религии, приговорили к трем годам тюрьмы. Мужчина попытался обжаловать решение сначала в Верховном Суде, а потом дело дошло до Конституционного суда Украины и обвиняемый уже заявил, что готов проходить альтернативную службу.

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