На Полтавщине нашли обломки российской ракеты, которая могла содержать кассетные боеприпасы. Фото и видео

Полицейские-взрывотехники в Кременчуге, что на Полтавщине, обнаружили обломки российской ракеты, которая могла содержать кассетную боевую часть. Это произошло после ночной атаки 10 октября. На месте работают следователи полиции, СБУ и прокуратуры, которые документируют последствия очередного военного преступления России.

По данным полиции Полтавщины, обломки ракеты содержали элементы, похожие на шаровидные суббоеприпасы, которые могут быть частью кассетного заряда. Такие боеприпасы представляют большую опасность для гражданских, ведь могут взорваться в любой момент.

Опасность кассетных боеприпасов

Как сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачев, в результате обстрела были повреждены объект энергетической инфраструктуры, частные дома и транспортные средства. К счастью, обошлось без пострадавших.

Рогачев отметил, что на месте падения обломков работали взрывотехники, коммунальные службы и общественные организации, которые помогали людям ликвидировать последствия атаки. Собранные доказательства станут частью материалов для международных судов, где рассматриваются преступления России против Украины.

Работа правоохранителей на месте

Полиция призывает граждан быть крайне осторожными. Если вы видите обломки ракеты или предметы, похожие на шаровые элементы, – не подходите, не прикасайтесь и сразу звоните в полицию или спасателям. Такие предметы могут взорваться даже через несколько часов после падения.

Правоохранители напоминают: враг коварен и непредсказуем. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и позаботьтесь о безопасности детей. Если вам препятствуют попасть в укрытие, звоните на номер 102.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Украина была под массированной воздушной атакой. Враг запустил более 100 "Шахедов" и применил ракеты.

Основной целью ударов захватчиков стала энергосистема. Так, из-за обстрелов левый берег Киева остался без света после российской атаки, на правом возникли перебои с энергоснабжением. Столичный метрополитен вынужденно ввел изменения в работе метро из-за сложной энергетической ситуации.

По энергосистеме, а также по жилым домам били захватчики также в Запорожье. Там есть раненые, в больнице умер 7-летний мальчик.

А на Киевщине обломки вражеского дрона упали на минимаркет.

