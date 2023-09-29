На поминках оккупанта из ЧФ РФ в Севастополе отравились семь человек: двое умерли

В Севастополе временно оккупированного Крыма заявили о странной смерти нескольких человек после похода в ресторан. Они якобы стали жертвами отравления на поминках российского офицера, умершего от "бавовны" по штабу ЧФ РФ.

Всего отравились семеро человек, двое из них скончались. О ситуации сообщил один из российских Telegram-каналов, который "освещает кремлевские тайны".

Авторы поста подметили, что Севастополь сотрясает трагическая череда событий. По их словам, непоправимое случилось просто на поминках одного из оккупантов-офицеров, погибших в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

"Семеро гостей отравились, двое из них умерли в реанимации", – говорится в сообщении.

Предположительной причиной "трагического случая" назвали испорченную рыбу, которую подавали ко столу в севастопольском ресторане, где прощались с захватчиком.

"Поминки превратились в еще одни похороны", – добавили авторы поста.

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Они отметили, мол, нет нужды искать виновных в этой конкретной "трагедии". При этом напомнили, что летом этого года крымчане "неоднократно требовали" от оккупационных "властей" усилить контроль за местными рынками.

По их данным, подобные случаи отравления на полуострове были неоднократно. Например, в июне "из-за отравления рыбой умерла целая семья", которую так называемый губернатор Развожаев "даже запрещал хоронить".

Тогда огласка случая якобы привела к появлению в Севастополе "проверки из Москвы", которая, как видно с продолжающихся трагедий для оккупантов, ни к чему не привела.

"Какая-то одна сплошная черная полоса…" – посетовали пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Мариуполе партизаны массово отравили офицеров ВС РФ. По меньшей мере двое из 17 отравленных оккупантов умерли.

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