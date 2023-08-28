'На позициях не было воды, искали пищу': пленный оккупант пожаловался на будни войны и рассказал, как его бросили умирать. Видео

Пленный российский оккупант из Республики Калмыкия Клим Берднигуряев пожаловался, что его якобы заставили подписать контракт с ВС РФ. После освобождения из тюрьмы сотрудники военкомата поставили ему ультиматум – либо он едет на войну в Украину, либо ему подбрасывают наркотики и садят обратно в тюрьму.

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Захватчик рассказал, что командование использовало его подразделение в качестве пушечного мяса, которое должно выполнять отвлекающие маневры, и вызывать огонь на себя. Видео с пленным оккупантом опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупант подписал контракт 13 июля и успел повоевать в Украине всего месяц. По его словам, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний обещали снять судимость. Также захватчику пообещали, что будут платить 200 тыс. рублей за участие в войне, но по факту он получил спустя месяц службы 37,5 тыс. рублей. Кроме того, оккупанту обещали оформить офицерское звание, потому что у него было высшее образование.

В результате легенды сотрудников военкомата быстро развенчались, как только оккупант попал на фронт. По словам захватчика, во время одного из боев он получил ранение и начал истекать кровью. Трое других оккупантов занесли его в укрытие, а сами сбежали, при этом соврали, что якобы запросят помощь в эвакуации. После этого украинские воины взяли в плен оккупанта и оказали медицинскую помощь.

Оккупант пожаловался, что на боевых позициях ему пришлось питаться остатками чужих сухпайков. При этом воды у захватчиков не было совсем и последние два дня перед пленом оккупант не пил. В то же время россиянин рассказал, что в плену украинские военные предоставляют ему полноценное питание и даже дают сигареты. Также он добавил, что поражен человеческим отношением в плену и теперь боится возвращаться в РФ.

Ранее сообщалось, что российское военное руководство бросает своих мобилизованных солдат на "мясные штурмы" и не переживает из-за больших потерь. Так, пленный российский оккупант Узкий Петр из Донецка пожаловался, что его с собратьями фактически бросили "на убой" в неизвестном направлении.

Напомним, пленный российский оккупант Михаил Голубев из Орловской области заявил, что пришел убивать украинцев и разрушать мирные города, чтобы отдать "долг родине". В то же время, захватчик пожаловался на своих командиров и признался, что они боятся расправы со стороны подчиненных.

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