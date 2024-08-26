На Прикарпатье есть прилет в инфраструктурный объект: пострадали три человека

Утром 26 августа российские террористические войска атаковали Ивано-Франковскую область. Враг ударил ракетами по инфраструктурному объекту.

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Вследствие российского теракта ранения получили трое мирных жителей. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Часть вражеских ракет на Ивано-Франковщине уничтожили силами Противовоздушной обороны. Российские оккупанты пытались атаковать регион с разных направлений.

"Сегодня утром российские террористы осуществили очередную одну из самых массированных атак Украины. В некоторых областях возникли перебои с электроэнергией. Взрывы звучали и на Прикарпатье. Враг атаковал нашу область с разных направлений. Силами ПВО было уничтожено несколько воздушных целей", – сообщила глава ОВА.

В то же время в области были зафиксированы удары по инфраструктурному объекту. В результате обстрелов ранения получили трое человек, им оказывается медицинская помощь.

"К сожалению, есть попадание в инфраструктурный объект, трое людей пострадали, им оказывается медицинская помощь. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают специалисты ГСЧС, медицинские и другие соответствующие службы", – сообщила Онищук.

В пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что спасатели ликвидировали пожары, возникшие из-за падения обломков ракет. В Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района загорелась кровля новостройки жилого дома на площади 100 кв. м. В другом населенном пункте этого же района возник пожар хозяйственной постройки на территории частного домохозяйства на площади 5 кв. м. Также в этом селе вспыхнула сухая трава на открытой территории на площади 50 кв. м. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Напомним, утром 26 августа российские террористы устроили массированный обстрел Украины ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Во время атаки мощные взрывы прогремели в Одессе.

Ранее сообщалось, что 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. Вследствие обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 августа российские террористы нанесли ракетный удар по Житомирской области. Целью агрессора стали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Вследствие атаки погибла женщина.

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