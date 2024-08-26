В Житомирской области в результате атаки РФ повреждены объекты критической инфраструктуры, погибла женщина

Утром 26 августа российские террористы нанесли ракетный удар по Житомирской области. Целью агрессора стали жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

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Вследствие атаки погибла женщина. Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По информации ОВА, в результате массированной ракетной атаки на Житомирщине пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина.

На месте обстрелов продолжают работать спасатели и ремонтные бригады. Глава ОВА предупредил, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в регионе введены аварийные отключения света.

По информации "Суспільне Житомир", около 8:30 в областном центре прогремели несколько взрывов. После этого начали поступать сообщения об исчезновении электро- и водоснабжения. Позже "Житомирводоканал" сообщил, что из-за обесточивания в результате ракетной атаки РФ в Житомире приостановлено водоснабжение города.

В свою очередь городской голова Сергей Сухомлин сообщил, что после отбоя воздушной тревоги планируется включить водоснабжение на два часа. Водоканал будет два часа работать на генераторах, чтобы горожане сделали запас воды. В следующий раз водоснабжение будет включено с 19:00 до 22:00. 27 августа воду с утра включат с 06:00 до 09:00. Пока неизвестно, когда в городе появится электроснабжение.

Напомним, утром 26 августа российские террористы устроили массированный обстрел Украины ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Во время атаки мощные взрывы прогремели в Одессе.

Ранее сообщалось, что 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. Вследствие обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого постоянного количества ракет, которые бы производились в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

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