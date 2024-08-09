На Прикарпатье правоохранитель организовал канал переправки уклонистов в Румынию: детали и фото

На Прикарпатье разоблачена схема незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. Схему организовал местный правоохранитель, привлекший к этой деятельности двух гражданских жителей Ивано-Франковской области.

Видео дня

Они предлагали мужчинам пересечь границу за 10 тысяч долларов США с человека. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Участники группы искали желающих попасть в Европу. Сообщники подвозили мужчин к линии границы в Черновицкой области, где показывали, как пешком перейти в Румынию вне пропускных пунктов.

Задокументированы по меньшей мере три случая успешной переправки. Правоохранителю и его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), что предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Двум злоумышленникам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков у фигурантов изъято 20 тыс. долларов США, незарегистрированное оружие, боевые припасы и два автомобиля, которыми перевозили уклонистов. Расследование продолжается, устанавливается причастность других лиц к этой преступной схеме.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в Одесской области правоохранители разоблачили двух иностранцев, которые в рефрижераторе перевозили за границу 16 мужчин. Организаторам схемы грозит до 9 лет заключения.

– В конце июля пограничники разоблачили очередную схему незаконной переправки уклонистов через границу. Проводником "путешественников" был подросток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!