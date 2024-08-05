На Прикарпатье вынесли приговор чиновнику военкомата, в котором фиктивно служили футболисты

Калушский районный суд приговорил командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором фиктивно служили футболисты. Суд назначил ему штраф.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. В частности, в подразделении командира фиктивно проходили службу семь футболистов местного профессионального клуба, получивших от государства безосновательно около 1,5 млн. грн. материальной помощи.

Эти футболисты, среди которых были тренеры команды, не являлись на службу и не выполняли никаких военных обязанностей. Расследование было завершено в апреле этого года.

Суд признал командира виновным в халатном отношении к военной службе по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины. Поскольку обвиняемый обнаружил искреннее раскаяние и полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тыс. грн.

В ходе расследования командир был отстранен от обязанностей и переведен на другую службу.

Напомним, ранее было завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы.

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