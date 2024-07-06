На саммите НАТО США объявят о новых шагах по усилению ПВО Украины – Белый дом

На саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне Соединенные Штаты Америки планируют объявить о новых шагах для усиления противовоздушной обороны Украины и военных возможностей страны. Государства-члены Североатлантического Альянса продемонстрируют "мощную поддержку Украины".

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Об этом сказал представитель администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на брифинге в пятницу, 5 июля. Слова американского чиновника процитировало агенство Укринформ.

Кроме того, союзники подтвердят, что видят будущее Украины в НАТО. Заявления государств, по его словам, станут "частью моста Украины" к членству в Североатлантическом альянсе.

"На следующей неделе вы увидите мощную демонстрацию поддержки Украины со стороны США и союзников. Члены Альянса еще раз подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают важные новые заявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины со стороны НАТО", – сказал чиновник Белого дома.

Он отметил, что Соединенные Штаты объявят "новые шаги для укрепления ПВО Украины и военных возможностей", чтобы помочь государство защищаться от российского полномасштабного вторжения сегодня, а также сдерживать агрессию Москвы в будущем.

Представитель администрации главы Штатов также рассказал, что в четверг состоится заседание Совета НАТО – Украина. После него Джо Байден проведет совместное мероприятие с Владимиром Зеленским и почти двумя десятками союзников и партнеров, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Чиновник также отметил, что саммит в Вашингтоне пошлет российскому диктатору Путину "мощный сигнал", что он не сможет пересилить коалицию стран, которые поддерживают Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белом доме сказали, что на саммите НАТО в Вашингтоне следует ожидать новых заявлений в контексте программы обеспечения Украины истребителями F-16. Саммит начнется во вторник, 9 июля.

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