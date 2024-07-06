В Белом доме анонсировали новые заявления на саммите НАТО относительно F-16 для Украины: что известно

На саммите НАТО в Вашингтоне следует ожидать новых заявлений в контексте программы обеспечения Украины современными американскими истребителями F-16. Саммит начнется во вторник, 9 июля.

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Такое объявление сделал во время телефонного брифинга высокопоставленный чиновник администрации американского президента Джо Байдена в пятницу, 5 июля, передает Укринформ. Он сказал, что на следующей неделе будут дополнительные заявления относительно F-16 для Сил обороны Украины.

Как пишет издание, в ответ на вопрос, будут ли на саммите Североатлантического Альянса заявления по поводу F-16 для Украины, чиновник Белого дома выразил ожидание, что "на следующей неделе у нас будет о чем объявить дополнительно" в этой связи.

Он также напомнил, что пилоты Вооруженных сил Украины уже более года проходят обучение на F-16.

"Соединенные Штаты уже более года готовят украинских пилотов на платформе F-16, и мы достигли значительного прогресса", –отметил представитель администрации США.

Ранее в Пентагоне сказали, что первые истребители, о которых Киев просил минимум два года, поступят в Украину по графику, то есть этим летом.

Эксперты считают, что они вряд ли приведут к быстрому изменению ситуации на фронте, однако, безусловно, усилят обороноспособность Украины. Многие специалисты сходятся во мнении, что первые F-16 помогут Украине укрепить свой "воздушный щит". А это даст пилотам время на подготовку, а другим военным – на строительство воздушной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что F-16, которые Украина рассчитывает вскоре получить от партнеров, помогут защитить северо-западную часть Черного моря. В частности, речь идет о морском коридоре для гражданских судов.

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