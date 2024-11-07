'На самом деле пауза выгодна всем': Пристайко объяснил, как можно с пользой использовать перемирие, которое предложит Трамп

Если Дональд Трамп предложит перемирие между Украиной и Россией и обе стороны на это согласятся, то это время для нашего государства может оказаться полезным. Его можно использовать для выполнения так называемой домашней работы, например, запуска масштабного производства оружия и защиты объектов энергетической инфраструктуры.

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Однако речь идет именно о временном перемирии, а не прекращении войны. Об этом сказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экс-глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью OBOZ.UA.

Дипломат убежден, что Трамп предложит россиянам и украинцам перемирие. Возможно, как отмечал президент Сербии Вучич – перемирие от католического Рождества до православного Рождества.

"Насколько это перемирие может удержаться, здесь сложнее вопрос. Хочу напомнить, что в течение так называемого Минского процесса, который почему-то у нас уже в Украине воспринимается как чуть ли не измена, было более 20 различных форм перемирия, некоторые держались месяцами", – сказал он.

По убеждению Пристайко, пауза будет выгодна всем.

"Если мы достаточно поняли наши все ошибки, когда многие годы не пользовались этими паузами и не укрепились, то, возможно, хотя бы сейчас наконец-то поймем, что нужно вычистить крадущих миллиардами коррупционеров, наконец-то запустить масштабное производство оружия, энергетику восстановить и реально защитить. То есть наконец делать ту домашнюю работу, которую откладывали все это время", – отметил эксперт.

Он убежден, что Украина должна максимально эффективно использовать эти месяцы, но общаться с народом и партнерами о том, что сдаваться мы не собираемся. Однако, отметил Пристайко, выиграть войну без американской помощи Украина, скорее всего, не сможет.

"Я не говорю, что мы ничего не сделали. Первое проявление того, что мы что-то сделали, то, что мы с вами еще живы, общаемся на украинском языке на украинском телевидении. Но, в принципе, нам многое еще нужно сделать, воспользоваться этими месяцами. Надо объяснить себе и европейцам, что ничего не меняется. Украина не собирается сдаваться, если какие-то изменения произойдут у нашего самого мощного партнера. Надо дождаться, пока партнер разберется со своей домашней работой и снова восстановит помощь. Но без этой помощи мы действительно не справимся", – сказал Пристайко.

Напомним: лидер Республиканской партии Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и действующего вице-президента Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.

Инаугурация новоизбранного президента США, предварительно, запланирована на понедельник, 20 января 2025 года. Республиканец уже официально объявил о своем выигрыше на выборах, назвав себя 47 президентом Соединенных Штатов и пообещав привести страну в новую эру процветания.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Центра международных исследований доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик считает, что, если Трамп предложит Зеленскому и Путину соглашение о перемирии, президент Украины, скорее всего, не согласится сразу на это. Однако у Трампа есть "все козыри" в руках для того, чтобы в конце концов заставить Украину пойти по такому пути.

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