На сколько продолжат мобилизацию в Украине и что грозит уклонистам: детальное разъяснение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты №9532 и №9533 о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Пока на сайте парламента нет текста законопроектов, поэтому точно неизвестно, на какой срок будут продлены мобилизация и военное положение.

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Во время мобилизации все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Как проходит мобилизация и что грозит уклонистам, разбирался OBOZREVATEL.

Стоит отметить, что сейчас всеобщая мобилизация действует на территории Украины до 18 августа. До этого парламентарии продлевали ее на три месяца. Следовательно, если в новом законопроекте президента нет существенных изменений о сроках мобилизации, то она, вероятно, будет продлена до ноября текущего года.

Призыв в армию на территории Украины происходит в соответствии с секретными мобилизационными распоряжениями, которые составляются высшим военно-политическим руководством страны. Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки оповещают военнообязанных о необходимости прибыть для уточнения своих данных или прохождения медицинской комиссии путем вручения повесток.

За уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Однако последняя наступает на этапе, когда военнообязанному уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы – мобилизационное распоряжение. Следовательно, до этого такой человек должен был уточнить свои учетные данные в ТЦК и СП, пройти медицинскую комиссию и быть признан годным к службе.

Согласно статье 335 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава", человек может быть привлечен к уголовной ответственности и понести наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Однако статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" предусматривает более суровое наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

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