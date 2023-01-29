На сколько затянется горячая фаза войны с Россией: эксперт назвал срок

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что до конца весны 2023 года будет продолжаться горячая фаза войны России против Украины. При этом он уверен, что под конец весны Вооруженные силы Украины смогут выбить путинскую армию до границ 1991 года.

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По его словам, в течение полугода горячая фаза войны сойдет на нет в том числе из-за потери Россией преимущества в вооружении. Об этом Свитан рассказал в рамках проекта "Орестократія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эксперт подчеркнул, что украинская армия должна выйти на границы 1991 года к концу весны. Тогда наша страна сможет зафиксировать эту границу.

"Горячая фаза затянется где-то до конца весны. Я думаю, к этому времени мы уже должны выйти на границы 1991 года. Мы можем зафиксировать эту границу где-то под конец весны", – сказал эксперт.

Свитан также добавил, что любой военный аналитик прекрасно может рассчитать, когда произойдет определенный перелом, и настанет полное доминирование Украины над российской армией. Эксперт отметил, что это вопрос нескольких месяцев.

"Это прекрасно понимают и российские командиры, российское военное руководство, потому они от безысходности вывели на максимальную мощность ОПК. Допустим, если они производят в сутки 5 тысяч снарядов, то через определенное время, где-то в феврале, они уже используют все складские запасы в ноль и будут выстреливать 5 тысяч снарядов в сутки, а не 10-15 тыс, как сейчас", – объяснил военный эксперт.

Также Свитан сказал, что страна-агрессор вскоре ощутит сильный дефицит по ракетам. В РФ смогут производить минимум одну ракету в сутки, поэтому оккупанты будут их накапливать, чтобы в дальнейшем использовать волнами. К тому же, уже к весне российская армия будет затыкать дыры исключительно за счет живой силы.

Напомним, решение международных партнеров отправить в Украину основные боевые танки НАТО является переломным моментом в войне с РФ. Хотя этой технике сейчас уделяется немало внимания, она была частью более широкого спектра обязательств по содействию как можно быстрее вернуть все территории.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что война завершится в 2023 году, а украинцы и в дальнейшем будут влиятельными в мире, но уже в мирных условиях.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов уверен, что уже к лету украинские защитники смогут выйти на границы 1991 года.

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