На Сумщине точным сбросом из дрона уничтожен вражеский склад боеприпасов. Видео

На Сумском направлении пограничники бригады "Сталевий кордон" нанесли мощный удар по вражескому БК. Судя по взрывам, оккупанты остались без немалых запасов.

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Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Следует отметить, что украинский дрон после успешного сброса боеприпаса вернулся к военным ВСУ.

"Пограничники бригады "Сталевий кордон" уничтожили вражеский склад БК на Сумском направлении. "Мавик" отработал успешно и невредимым вернулся домой", – написано в сообщении.

Точные удары военных с бригады "Сталевий кордон" являются примером слаженной работы, которая не дает оккупантам никакого шанса на успех. Украинские защитники продолжают бороться за освобождение своих территорий.

Напомним, 25 ноября, во время очередной атаки России на Украину, над Сумщиной пограничники сбили три вражеских БПЛА : один типа "Шахед" и два "Гербера". Защитники границы уничтожили вражеские дроны с помощью стрелкового оружия.

Зафиксировав полет беспилотника "Шахед", пограничники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего БПЛА был сбит. Также охранникам границы удалось уничтожить и два БПЛА "Гербера".

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Госпогранслужбы на Волчанском направлении в Харьковской области продолжают уничтожать войска армии РФ и их военную технику.

С помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов украинские бойцы уничтожили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов.

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