Пограничники умело уничтожили позиции врага и склад боеприпасов на Харьковщине. Видео

На Волчанском направлении в Харьковской области Силы обороны Украины продолжают уничтожать войска армии РФ и их военную технику. В частности, наступательный потенциал врага на этом участке фронта снижают подразделения Госпогранслужбы.

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Недавно, бойцы бригады "Гарт" с помощью беспилотников нанесли удары по позициям российских оккупантов на севере Харьковщины. Видео было опубликовано на официальном Telegram-канале ГПСУ.

Уничтожение ряда приоритетных вражеских целей – результат боевой работы расчетов разведывательно-ударных БПЛА подразделения "Скорпион".

С помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов украинские бойцы уничтожили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов.

В Главном управлении разведки Минобороны 28 ноября сообщили об уничтожении на территории временно захваченного Крыма новейшего российского радиолокационного комплекса 48Я6-К1 "Подлет", нанеся врагу значительный урон. Примерная стоимость потерянного оккупантами радиолокационного комплекса составляет 5 млн долларов.

В разведке отметили, что российскую РЛС сожгли, а значит, восстановить ее невозможно.

В общей сложности, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери врага в живой силе достигли уже 735 410 человек. В течение 26 ноября украинские воины отменяли на фронте 1580 российских оккупантов и более 200 единиц военной техники и вооружений армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила показали, как отразили штурм армии России в районе Часова Яра в Донецкой области. Сначала врага встретили мины, а добили – дроны и артиллерия.

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