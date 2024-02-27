На Сумщине в результате вражеского удара погибли двое полицейских, еще четверо ранены. Фото

Во вторник, 27 февраля, в Сумской области в результате очередных российских обстрелов погибли двое сотрудников полиции. Еще четверо правоохранителей получили ранения.

О трагедии сообщил в Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, следственная группа документировала последствия атаки на здание фермерского хозяйства, когда враг нанес повторный удар.

"Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов. Сочувствуем семьям погибших. Печалимся вместе с вами…" – написал министр.

Пострадавшие правоохранители, по его словам, получают медицинскую помощь.

Напомним, также в Сумской ОВА сообщили, что 26 февраля кафиры ударили из авиации по Юнаковской общине Сумской области. Вражеские КАБы разрушили дом и убили двух человек – супругов, которые находились дома. Ряд домов получили повреждения.

Также при обстреле Сумщины 20 февраля погибла большая семья в селе Новая Слобода. Беспилотник окупантов типа "Ланцет" попал в частный дом, где находились 5 человек. От взрыва дом разрушился, даже фундамент здания разлетелся в клочья, а на его месте образовалась воронка. Затем загорелся пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 февраля 2024 года в Сумской области вступил в силу приказ об установлении дополнительных ограничений особого режима в 5-километровой зоне. Соответствующий приказ подписал глава ОВА Владимир Артюх 21 февраля.

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