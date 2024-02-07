На Таврическом направлении разбили технику войск РФ: уничтожены два состава БК

За последние сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" украинские воины поразили и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян.

Также с помощью средств РЭБ наши защитники за минувшие сутки нейтрализовали 159 БпЛА разных типов.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. Силы обороны отражают атаки и уничтожают вражескую силу, технику и вооружение, нанося захватчикам значительные потери.

"За минувшие сутки российский агрессор нанес 11 авиаударов, совершил 54 боевых столкновения и 878 артобстрелов. Общие потери россиян за минувшие сутки составляют 370 человек", – отметил генерал.

Тарнавский сообщил, что воины "Таврии" за сутки уничтожили 39 единиц военной техники (не учитывая БпЛА). Это 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 17 автомобилей 1 единица спецтехники и 2 склада боеприпасов. Среди уничтоженного вооружения противника — БМ-21 "Град", гаубица "Мста-Б", 120-мм минометы, ББМ "Тигр" и т.д.

БМ-21 "Град" — это реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Она была разработана в СССР, выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. БМ-21 "Град" является развитием установки залпового огня "Катюша", а также базой для других систем, в частности 9К55 "Град-1".

Гаубица "Мста-Б" - советская 152-мм прицепная гаубица, предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, разрушения полевых фортификационных и других оборонных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, средств противовоздушной и противоракетной обороны

ГАЗ-2975 "Тигр" — российский военный бронированный автомобиль-внедорожник.

Недавно OBOZ.UA писал, что на Таврийском направлении украинские защитники уничтожили российский дрон минирования. Эту довольно нетипичную цель удалось обнаружить с помощью аэроразведки.

Также мы сообщали, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" украинские защитники и защитницы нейтрализовали или уничтожили 190 БПЛА разных типов и 34 единицы вражеской техники. Кроме того, ликвидированы и 3 вражеских станции РЭБ "Гарпия".

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