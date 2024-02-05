На Таврическом направлении уничтожен русский дрон минирования: чем особенный. Видео

Украинские защитники уничтожили российский дрон минирования на Таврическом направлении. Это довольно нетипичная цель, которую удалось обнаружить с помощью аэроразведки.

Видео дня

Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия". Он также обнародовал соответствующее видео.

"Наземный дрон пополнил статистику уничтоженной российской техники. На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель – наземный колесный дрон или дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел на воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео", – говорится в сообщении.

За последние сутки в зоне проведения операций ОВСУ "Таврия" было зафиксировано 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, 38 боевых столкновений и 788 случаев артобстрела со стороны противника.

Отмечается, что наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону и проводят активные действия по определенным направлениям.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 143 БпЛА разных типов.

Напомним, украинские пограничники эффектно уничтожили блиндаж и автомобили противника из FPV-дрона. По враждебным целям качественно отработали бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Как сообщал OBOZ.UA, в течение прошлой недели ВСУ ликвидировали более 6,6 тыс. оккупантов. За этот период было уничтожено или повреждено около тысячи единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

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