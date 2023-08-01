На Таврическом направлении в сутки уничтожили 22 единицы техники окупантов

Украинские силы обороны на Таврическом направлении продолжают уничтожать живую силу и технику врага. Так, за последние сутки, артиллерийские подразделения нашей армии успешно выполнили 425 огневых задач.

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Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Благодаря эффективной работе защитников было уничтожено 22 единицы военной техники противника.

В частности, была ликвидирована следующая военная техника и оборудование противника: 3 боевых бронированных машин (ББМ), 7 артиллерийских систем и минометов, 1 ракетная система залпового огня (РСЗО), 1 единица средств противовоздушной обороны (ПВО), 1 беспилотный летательный аппарат (БПМ) и 9 единиц автомобильной и специальной техники противника.

Кроме того, было эффективно уничтожено 5 складов боеприпасов захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессорка Россия несет в развязанной в Украине войне большие неотвратимые потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года, армия государства-террористки уже сократилась на 200 тысяч военных.

Напомним, что Силы обороны Украины в сутки на фронте ликвидировали еще 490 российских захватчиков и 66 единиц их техники, вооружения. В частности, они сожгли ряд бронемашин и артсистем, а также обезвредили шесть воздушных целей, которыми агрессор хотел атаковать наши города.