На Таврическом направлении ВСУ за сутки уничтожили 48 единиц военной техники РФ и ликвидировали 130 оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают в активном режиме выбивать российских оккупантов из нашей земли. За последние сутки на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 48 единиц военной техники РФ и ликвидировали 130 оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Российские оккупанты за минувшие сутки 18 раз атаковали позиции Сил обороны, нанесли один ракетный удар, а также 23 авиаудара.

В то же время наши защитники при поддержке артиллерии выполнили 1232 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 325 человек (безвозвратные – 130, раненые – 194, плен – 1). Уничтожено 48 единиц военной техники противника", – отметил Тарнавский.

Он уточнил, что речь идет о 15 единицах автомобильной техники, 14 БпЛА, 8 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 3 танка и один РСЗО.

Кроме того, был "демилитаризован" один вражеский состав боеприпасов и один другой важный объект захватчиков.

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Следует отметить, что в Донецкой области на Бахмутском направлении военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали российскую 152-мм гаубицу "Мста-Б". Вместе с ней были уничтожены боеприпасы "Краснополь".

Утром 14 сентября в районе Евпатории раздались взрывы. Впоследствии выяснилось, что там был уничтожен враждебный "Триумф", который Москва называла "неуязвимым".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины с помощью FPV-дронов из группы аэроразведки SOLOVEY точным ударом уничтожили российскую укрепленную позицию вместе с пехотой на Авдеевском направлении. Часть оккупантов была "похоронена" в блиндаже после обвала конструкций.

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