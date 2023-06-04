На войне погиб отважный воин Василий Легач: у героя остались жена и двое маленьких детей

В боях за Украину погиб уроженец пгт Буштино Тячевского района Закарпатской области Василий Легач. Дома воина ждали жена и двое маленьких детишек.

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Трагическое известие сообщили в Буштинской территориальной громаде. Односельчане Героя отметили: он был отважным воином и образцом мужества, преданности и самопожертвования.

"Сегодня мы вынуждены поделиться с вами чрезвычайной потерей, поразившей Буштинскую громаду. С сожалением сообщаем, что на войне погиб наш герой Василий Легач. Василий Васильевич был не только отважным воином, но и настоящим примером мужества, преданности и самопожертвования. Гибель нашего односельчанина – это болезненное напоминание о том, как война может повлиять на жизнь семей и общин. Мы не можем забывать, что каждый воин, каждый человек, ставящий свою жизнь на весы, имеет родных и близких, которые теперь испытывают большую потерю", – отмечено в сообщении.

В Буштинской громаде не уточнили, где и когда погиб воин. Однако его родные и знакомые в соцсетях размещали исполненные скорби сообщения 2 июня.

"Погиб мой одноклассник, ВОИН Легач Василий. Человек у которого была душа столь светлая, добрая, открытая, которую редко встретишь в течение жизни. Он защищал наш сон, наш покой. Вечная память Герою! Ты навсегда останешься в нашей памяти", – написала Яна Матчук.

Судя по страницам Василия Легача в соцсетях, он был настоящим патриотом, любил походы в горы и обожал любимую жену и двух маленьких детишек.

"Василий Васильевич останется в наших сердцах навсегда. Мы будем помнить его мужество, смелость и бескорыстие. Цена свободы высока, но стоит борьбы. В это трудное время давайте сплотимся и поддержим семью героя и почтим его память", – говорится в сообщении Буштинского общества.

Тело Героя ориентировочно привезут на малую родину к вечеру 4 июня.

"Сообщаем вам, что ориентировочно Васю привезут в воскресенье 4 июня, вечером, в часовню соборного Свято-Успенского храма Михаила Бонки. Если привезут в воскресенье, то похороны пройдут в понедельник, 5 июня, на площади возле Дома культуры. В котором часу состоится процессия погребения, будет уточнено и обязательно объявлено", – пишут родственники павшего Героя.

Напомним, ранее в сети рассказали о 19-летнем сироте из Херсонщины, погибшем на фронте.

Артём Унгурьян родился в 2003 году, воспитывался в детском доме.

После окончания учебного заведения жил в семье Оглу Петрины. Во время полномасштабного вторжения российской армии и оккупации Херсонщины в сентябре 2022 года Артем вместе с семьей Петрины Владимировны переехал в поселок Маневичи, где зарегистрировался как внутренне перемещенное лицо, а уже в начале декабря юный патриот добровольцем пошел защищать Родину.