На войне в Украине ликвидировали рупора Кремля: что известно

Украинские военные продолжают уничтожать так называемых российских журналистов. На этот раз был убит рупор Кремля Евгений Половодов.

Об этом сообщили российские пропагандисты. Отмечается, что он являлся майором пресс-службы Минобороны РФ.

"Сегодня во время обстрела, под который попала группа "Вести Луганска", был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра войск "Запад" Женя Половодов", – сообщил еще одна "звезда" пропаганды страны-агрессора Александр Коц.

Он отметил, что вместе с убитым они снимали не один репортаж в Харьковской области и "работали" в самых горячих точках под Изюмом.

Кроме того, сообщается, что еще двое так называемых журналистов Артем Юндас и Денис Шум получили ранения.

Справка

Евгению Половодову было 33 года. Он уроженец Братской Иркутской области РФ. В 2013 году окончил Воронежский государственный университет по специальности "пиар". С 2015 года – офицер отдела информационного обеспечения в Воронеже. В 2021 году выполнял специальные задания в Сирии. С первых дней так называемой СВО организовал работу "журналистов" в составе прессцентра Западной группировки войск РФ.

Напомним, на фоне продолжения войны против Украины в российском информационном пространстве видна противоречивая риторика о войсках РФ. В частности, между нарративами, стремящимися изобразить ВС РФ более боеспособными, чем украинские, и критикой российской армии за недостатки, приводящие к большим потерям пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельные подразделения ВС РФ, воюющие против Украины, применяют насилие против своих сослуживцев. В рядах окупантов царят пьянство, вымогательство и пытки, которые в итоге заканчиваются убийствами.

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