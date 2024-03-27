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На войне за Украину погиб россиянин, которого осудили за поддержку Навального. Фото

Михаил Левакин
War
2 минуты
4,9 т.
На войне за Украину погиб россиянин, которого осудили за поддержку Навального. Фото

Российский доброволец Дани Таммам Акель, позывной "Апостол", воевавший в составе легиона "Свобода России", погиб. Гражданин России Дани Акель стал известен после того, как был осужден в РФ по так называемому санитарному делу, за участие в митинге в поддержку Навального.

О гибели "Апостола" сообщили в ЛСР. Легионеры отметили, что их побратим был "веселым, ярким, легким на подъем".

"Ты был тем, кем мечтают стать мальчишки, смотря фильмы о супергероях, – героем, которого не останавливают трудности. Друг, ты сражался за свободную Россию до последнего и заражал своей идейностью и готовностью действовать. Ты был беспощаден к врагам, а для товарищей был опорой и душой компании", – рассказали легионеры.

На войне за Украину погиб россиянин, которого осудили за поддержку Навального. Фото

Акелю "Апостолу" было всего 26 лет. Его отцом был сириец, мать – россиянка. Парень отслужил в армии РФ, а затем поступил на философский факультет российского университета. Его отчислили в 2021 году из-за участия в оппозиционных мероприятиях в поддержку Алексея Навального. Также против него было возбуждено уголовное дело.

На войне за Украину погиб россиянин, которого осудили за поддержку Навального. Фото

По "санитарному делу" был осужден не только Акель, но и еще много россиян. Людей, вышедших на митинги в поддержку Навального, обвинили в нарушении так называемого режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.

На войне за Украину погиб россиянин, которого осудили за поддержку Навального. Фото

В 2022 году парень нелегально перешел эстонско-российскую границу, из-за чего попал в эстонскую тюрьму. Однако уже через пару месяцев он был в Украине, где прошел отбор и поступил в легион "Свобода России".

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину отдал жизнь защитник с Полтавщины Валерий Цапко. Стрелок десантно-штурмовой роты погиб 22 марта вблизи Тернов Донецкой области.

Ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Станислав Григоренко. Жизнь защитника, которому исполнялось в этом году 30 лет, оборвалась 25 марта.

Также сообщалось, что на передовой убит старший солдат Александр Дорофей из Ивано-Франковска. Воин стоял на защите родной земли до последнего вздоха.

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