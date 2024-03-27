На войне за Украину погиб россиянин, которого осудили за поддержку Навального. Фото

Российский доброволец Дани Таммам Акель, позывной "Апостол", воевавший в составе легиона "Свобода России", погиб. Гражданин России Дани Акель стал известен после того, как был осужден в РФ по так называемому санитарному делу, за участие в митинге в поддержку Навального.

О гибели "Апостола" сообщили в ЛСР. Легионеры отметили, что их побратим был "веселым, ярким, легким на подъем".

"Ты был тем, кем мечтают стать мальчишки, смотря фильмы о супергероях, – героем, которого не останавливают трудности. Друг, ты сражался за свободную Россию до последнего и заражал своей идейностью и готовностью действовать. Ты был беспощаден к врагам, а для товарищей был опорой и душой компании", – рассказали легионеры.

Акелю "Апостолу" было всего 26 лет. Его отцом был сириец, мать – россиянка. Парень отслужил в армии РФ, а затем поступил на философский факультет российского университета. Его отчислили в 2021 году из-за участия в оппозиционных мероприятиях в поддержку Алексея Навального. Также против него было возбуждено уголовное дело.

По "санитарному делу" был осужден не только Акель, но и еще много россиян. Людей, вышедших на митинги в поддержку Навального, обвинили в нарушении так называемого режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.

В 2022 году парень нелегально перешел эстонско-российскую границу, из-за чего попал в эстонскую тюрьму. Однако уже через пару месяцев он был в Украине, где прошел отбор и поступил в легион "Свобода России".

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