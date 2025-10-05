На войну мобилизовали прямо из зоны: на Купянском направлении пограничники пленили обожженного оккупанта. Видео

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд вражескими бойцами. На этот раз пограничники на Купянском направлении пленили обожженного оккупанта.

Об этом сообщает ГПСУ. Отмечается, что во время зачистки одной из позиций на Купянском направлении бойцы подразделения "Орион" бригады "Месть" взяли в плен 20-летнего жителя Московской области РФ, которого на войну мобилизовали прямо из зоны.

По его словам, он получил ожоги во время пожара в лесу. На войну его мобилизовали прямо из зоны – угрожали статьей за "разжигание вражды". "Товарища" отправили на "строгий режим", а он согласился идти воевать.

"Перед встречей с украинскими пограничниками россиянин вел группу из четырех оккупантов, но живым остался только он. Попав в плен, начал умолять, чтобы его не трогали, и даже предлагал показать места расположения российских офицеров. Пленному оказали помощь и обращались с ним в соответствии с нормами международного гуманитарного права", – говорится в подписи под видео.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают методично уничтожать врага на Харьковщине. На этот раз FPV-дрон пограничников залетел в командный пункт врага. Бойцы "Стальной границы" провели настоящий трюк на Северо-Слобожанском направлении.

Напомним, что недавно украинские военные во второй раз взяли в плен российского оккупанта, который ранее уже находился в плену и был возвращен в РФ во время обмена. На этот раз он заявил, что больше не хочет возвращаться домой из-за того, что российские власти снова отправляют бывших пленных на фронт.

Как писал OBOZ.UA, в районе Покровска Донецкой области бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ с Камчатки. По словам оккупанта, его обманули в министерстве обороны и бросили штурмовать украинские позиции, несмотря на то, что в августе он перенес инсульт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!