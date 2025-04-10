На Волчанское направление оккупанты завозят свежие резервы и подтягивают технику: военный рассказал о ситуации

На Волчанском направлении ситуация остается напряженной. Российские оккупационные войска продолжают подвозить свежие резервы и технику, готовясь к возможным наступательным действиям.

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Противник активно производит ротации и пытается укрепить свои позиции для дальнейших атак. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил пресс-офицер бригады "Форпост", военный с позывным "Чернило".

По его словам, враг пытается активизировать свои усилия.

"На наше направление завозятся свежие резервы врага, пытаются проводить ротации, несколько подтягивают технику. Возможно, готовят более кардинальные наступательные действия. И им нужен более свежий личный состав", – сказал он.

Следует отметить, что оккупационные войска РФ предпринимают попытки обустроить новые позиции на Волчанском направлении. Однако украинские защитники заранее выявляют замысел врага и не позволяют оккупантам воплотить свои планы в жизнь. В результате совместной работы аэроразведчиков и артиллеристов путинские войска несут большие потери на севере Харьковской области.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки наступления на севере Харьковской области. Захватчики хотят создать так называемую буферную зону. В частности, враг не оставляет попыток вытеснить ВСУ за пределы Волчанск.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в ночь на 2 апреля прогремели взрывы во время российской атаки "Шахедами". Разгорелись пожары в Холодногорском районе города: под ударом оказались два предприятия, известно о пострадавших мирных жителях, среди которых дети.

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