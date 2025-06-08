На Волчанском направлении (Харьковская область) российские оккупационные войска используют малые штурмовые группы, которые передвигаются на мотоциклах и багги. Такие попытки продвижения происходят там все чаще, но Силы обороны Украины останавливают врага.

Видео дня

Уничтожение захватчиков показала в Telegram на новом видео Государственная пограничная служба. В районе Волчанска работали воины краматорского пограничного отряда ГПСУ "Форпост".

Они отметили, что FPV-дроны эффективно сдерживают штурмы россиян с применением легкой техники.

"Группы противника на большой скорости пытались прорваться к позициям защитников, но за считанные секунды оказываются под прицельным ударом операторов FPV-дронов.

Эти попытки прорывов происходят круглосуточно. Оккупанты стремятся использовать фактор скорости и внезапности, чтобы дезориентировать украинских защитников и нанести удар по укреплениям. Впрочем расчет на неожиданность не работает – пограничники демонстрируют холодную выдержку, меткость и технологическое преимущество", – сообщили в ГПСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в течение 7 июня ВС РФ атаковали наши позиции в районе города Волчанск. Всего (по состоянию на 22:00) за субботу по всей линии фронта зафиксировано 155 боевых столкновений.

Как писал OBOZ.UA, ранее наши защитники из рядов ГПСУ показали уничтожение точки запуска вражеских БПЛА на Волчанском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!