'На восточном фронте ситуация ухудшилась': Романенко назвал приоритеты врага на 2025 год

Российская оккупационная армия продолжает интенсивные наступательные действия на востоке Украины и имеет определенных успехи. Из-за продвижения врага в Курахово усугубилась ситуация для Покровска.

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Кроме того, Кремль не отказывается от планов атаковать в Херсонской и Запорожской области. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, путинские войска пытались наступать непосредственно на Покровск, но благодаря усилиям украинских войск наступательный импульс врага удалось сбить. В ходе наступления агрессор несет большие потери, поэтому командованию РФ приходится действовать в соответствии с приоритетами.

"На восточном фронте ситуация усугубилась. Противник фактически занял Курахово. Это усугубило ситуацию и для Покровска. Главной целью в этом направлении с самого начала был Покровск. Поначалу враг пытался наступать непосредственно на город, но мы нашли резервы, несколько бригад и сбили этот наступательный импульс. Тогда они перегруппировались и из-за больших потерь, которые они понесут, действуют в последнее время в соответствии с приоритетами", – заявил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что главными приоритетами врага в начале 2025 года остаются восточный фронт и Курская область. Кроме того, Романенко добавил, что российский диктатор Владимир Путин также хотел бы атаковать Запорожье и Херсон.

"Он ставит задачу своей армии, чтобы та действовала, потому что ему необходимо военным путем легитимизировать все четыре области Украины, которые они записали себе в конституцию, пока состоится инаугурация Трампа или еще какие-то обстоятельства", – объяснил генерал-лейтенант.

Романенко отметил, что если бы украинская армия вовремя получала от западных партнеров военную помощь, то ситуация на фронте была бы лучше. Более того, существует угроза, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, поставки вооружения могут даже сократиться.

"Если бы Байден поставлял нам вооружение и технику в конце 2022 – начале 2023 года так, как поставлял в конце 2024 года, сегодня картина у нас была бы другая. Сегодняшняя активизация помощи США – это последние аккорды. Байден хочет остаться в истории. Но хватит ли этой помощи, особенно, если Трамп остановит помощь Украине? Это большой вопрос", – заявил Романенко.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает интенсивные наступательные действия на Покровском направлении. Враг пытается продвигаться малыми пехотными группами вокруг районного центра.

Ранее военные аналитики предположили, что армия РФ может временно переключить свое внимание с окружения Покровска. В частности, попытаться осуществить наступления на запад в направлении админграницы Донетчины и Днепропетровщины, в то же время продолжая усилия по подрыву поддержки Западом Украины в войне.

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