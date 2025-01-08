Путин уже смотрит на Запорожье и Херсон, ВСУ должны действовать смелее. Интервью с генералом Романенко

Ситуация в Курской области России, где проводят операцию ВСУ, пошатнулась в пользу украинской армии. В течение нескольких дней Силы обороны проводят успешные контратаки, которые могут развиться в настоящее наступление. Недели, оставшиеся до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, назначенной на 20 января, будут очень важными с точки зрения событий на фронте. Новому главе Белого дома важно понять, что путинская Россия понимает только силу, и быть готовым давить на слабые месте кремлевского режима.

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Глава страны-агрессора России Владимир Путин уже поставил задачу перед своей армией захватить Херсон и Запорожье вместе с областями, которые Россия записала в свою конституцию. Но несмотря на наполеоновские планы, ресурсы противника сокращаются. И этим необходимо воспользоваться и союзникам Украины, и украинской армии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Российская армия активизировалась на Курщине и одновременно продолжает наступление на Покровском направлении. На обоих направлениях сейчас очень горячо. По вашему мнению, за счет чего враг имеет возможность поддерживать такой высокий градус напряжения де-факто на двух фронтах? Какую цель враг избрал приоритетной в начале 2025 года?

– Я не согласен с выводом о том, что враг поддерживает высокий градус напряжения на Курщине. Они действительно проводили контрнаступательные действия и сократили контролируемую Силами обороны Украины площадь чуть ли не в два раза. Но в течение последних двух суток (интервью записывалось 6 января, – Ред.) происходят изменения как раз за счет действий Сил обороны.

От Суджи они продвинулись на северо-восток, на Дарьино, и по дороге на Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Пока нельзя сказать, что продвижение существенное, но это было неожиданностью для врага. С технической точки зрения удалось создать поле радиоэлектронного подавления для российских БПЛА. В таких условиях россияне могут применять только дроны на оптоволокне, которых у них недостаточно.

С начала 2024 года они начали внедрять такого рода дроны, но украинские Силы обороны смогли освоить новый подход в конце прошлого года. Главное преимущество такого рода дронов в том, что на них не влияют средства РЭБ, поскольку все управление осуществляется по оптоволокну. Но есть и особенности – ими сложно маневрировать, поскольку за ними тянется это оптоволокно, нужна ровная поверхность и так далее. То есть на них далеко не разгонишься.

Но так или иначе уже в течение двух суток Силы обороны проводят на Курщине контратаки, то есть наступление, пока малого уровня. Но есть перспектива того, что эти действия интенсифицируются. Тем более, что это направление на Курск и Курчатово очень важное. Весь вопрос в том, хватит ли ресурсов. Поскольку такие задачи стояли и раньше, но президент заявил, что решение идти на Курчатов не было принято, чтобы избежать международных коллизий по поводу АЭС.

Но россияне понимают только силу, поэтому меньше сомнений.

В 2014 году Силы обороны Украины наступали на Донецк и Луганск, а потом подойдя к этим городам, остановились, решая, как их брать. Думали о гуманитарном подходе, тем более, что Запад давил… И пока неделю думали, Путин оценил ситуацию и принял решение о применении вооруженных сил РФ на территории Украины.

Поэтому, когда политические подходы начинают влиять на военные обстоятельства, реализация может быть разной. В данном случае – негативная для Украины в 2014 году. Сейчас же у нас есть возможность, и надо действовать активно.

На восточном фронте ситуация ухудшилась. Противник фактически занял Курахово. Это усугубило ситуацию и для Покровска. Главной целью на этом направлении с самого начала был Покровск. Сначала враг пытался наступать непосредственно на город, но мы нашли резервы, несколько бригад, и сбили этот наступательный импульс. Тогда они перестроились и в связи с большими потерями, которые они несут, действуют в последнее время по приоритетам.

Каковы приоритеты противника? Это восточный фронт и Курщина. Конечно, Путину уже хотелось бы пойти на Запорожье и на Херсон. Он ставит задачу для своей армии, чтобы та действовала, потому что ему необходимо военным путем легимитизировать все четыре области Украины, которые они записали себе в конституцию, пока произойдет инаугурация Трампа или еще какие-то обстоятельства.

Если бы Байден поставлял нам вооружения и технику в конце 2022 – начале 2023 года так, как поставлял в конце 2024 года, сегодня картина у нас была бы другая. Сегодняшняя активизация помощи США – это последние аккорды. Байден хочет остаться в истории. Но хватит ли этой помощи, особенно если Трамп остановит помощь Украине? Это большой вопрос.

– Допускаете ли вы, что активность врага после 20 января, дня инаугурации Трампа, может пойти на спад?

– Не думаю. Активность врага будет просто переформатироваться в зависимости от того, в какую сторону пойдет Трамп – то ли в сторону Украины, то ли наоборот. Но Трамп уже успел получить от Путина щелчок по носу – тот отверг план команды Трампа по завершению войны. Это серьезный симптом. И все окружение Трампа говорит о том, что в США потихоньку начинают понимать, что Путин воспринимает только силу, и эту силу надо проявлять в военной сфере через помощь Украине, а также в политической и экономической, по-рейгановски. Пускай Трамп поучится у своего предшественника Рейгана, который многого достиг, хотя начинал как актер.

Таким образом, следующий шаг за Трампом, но эти оставшиеся недели очень важны. Последний для администрации Байдена "Рамштайн", который пройдет 7 января, покажет, переберет ли на себя Европа управление этим форматом. Макрон занимает сильную позицию, как и премьер Великобритании.

Но я убежден в том, что после 20 января за сутки не произойдет изменений. В свое время Трамп обещал решить вопрос за сутки после выборов, теперь же члены его команды оправдываются: мы имели в виду дату, когда он вступит в полномочия. Но, конечно же, быстро это не произойдет. И очень важно, насколько за это время администрация Трампа подготовиться к силовым подходам в отношении России.

Россия теряет позиции на Ближнем Востоке, снижается ее морской потенциал в Черном и Средиземном морях. То есть у Путина есть слабые места, на которые необходимо целенаправленно давить.