На Курщине произошло 44 боевых столкновения: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на передовой

С начала суток, 5 января, в Курской области (Российская Федерация) активизировались наступательные действия украинских военных. Сейчас там произошло 44 боевых столкновения.

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В Генштабе ВСУ доложили о ситуации на передовой по состоянию на 22:00 5 января. Всего с начала суток произошло 177 боевых столкновений.

Отмечается, что Силы обороны мужественно сдерживают давление врага. В частности, в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", которые эффективно уничтожают врага.

В свою очередь враг за сегодня нанес один ракетный удар двумя ракетами, 52 авиаудара (77 КАБ), использовал для поражения 930 дронов-камикадзе. Кроме того, противник совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении две атаки врага отбивают украинские воины недалеко от Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться вперед недалеко от Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки противника уже отбиты.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 12 раз в районах Надежды, Твердохлебового, Заречного, Новосергеевки и Первомайского. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Северском направлении наши войска обили одну атаку противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в четыре боевых столкновения вблизи Часова Яра, Ступочек и Предтечиного. В настоящее время идет бой.

На Торецком направлении продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки, пять вражеских штурмов наши защитники остановили в районах Торецка и Крымского.

Враг 50 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасиловка, Новоезаветовка и Ясеново. Тридцать одно наступательное действие противника остановлено Силами обороны, 19 атак продолжается до сих пор.

По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили в этом направлении 300 окупантов, 130 из них - безвозвратно. Уничтожены один танк, четыре БМП, шесть единиц автомобильной техники окупантов, одна артиллерийская система и 10 БпЛА. Также повреждены две артсистемы, автомобиль и вражеский танк.

На Кураховском направлении враг атаковал наши позиции вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. В настоящее время украинские воины отразили 22 атаки противника, продолжается еще три боестолкновения.

На Времевском направлении наши войска отражали 13 атак противника вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар, Новодаровка и в направлении Константинополя, подразделения Сил обороны отразили пять из них, до сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

В Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции один раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, в настоящее время известно о 44 боестолкновениях, 35 из них уже завершены. Бои продолжаются.

В других направлениях особых изменений не произошло.

В воскресенье, 5 января, в Курске раздались мощные взрывы. В соцсетях россияне пожаловались на "массированный налет".

Следует напомнить, что 5 января Вооруженные силы Украины начали новое наступление на Курщине. В нескольких направлениях наши воины атаковали военных страны-агрессора. Российские пропагандисты жалуются на наступление украинских защитников на бронетехнике и их продвижение возле Суджи в сторону села Большое Солдатское.

Как сообщал OBOZ.UA, в утренней сводке 5 января Генеральный штаб ВСУ информировал, что Курское направление в настоящее время является одним из самых горячих на фронте. Там за сутки Силы обороны отразили 30 атак. В то же время противник нанес девять авиаударов 19 КАБам и совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Вечером 4 января президент Владимир Зеленский заявил, что на Курщине за последние два дня был уничтожен в батальон пехоты, состоявший из военных КНДР и российских морпехов. Наибольшие потери противник понес вблизи Махновки.

В Силах спецопераций ВСУ сообщили, что украинские спецназовцы в Курщине заняли село, которое вместе с россиянами держали военные из Северной Кореи. Воины ССО зачистили населенный пункт от сил противника.

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