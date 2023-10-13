На востоке и в центре Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

В ночь на пятницу, 13 октября, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили о возможном применении российскими оккупантами баллистического вооружения.

Сигнал прозвучал на востоке и юге страны около 00:30. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Тревога была объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

В мониторинговых Telegram каналах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения (ЗРК/ОТРК) с восточного направления.

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Кроме того, сообщалось об активности тактической авиации вдоль линии фронта Херсонской области. Была угроза запуска КАБ/КАР.

В 00:46 в ПС объявили отбой опасности применения баллистического вооружения, однако оставалась активность вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники украинского неба ночью четверга, 12 октября, обезвредили 28 дронов-камикадзе Shahed-131/136, которыми войска РФ атаковали страну. В целом же враг совершил пуски 33 БПЛА.

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