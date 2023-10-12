Россия ночью атаковала Украину 33 'Шахедами': силы ПВО сбили 28 дронов

Защитники украинского неба ночью четверга, 12 октября, обезвредили 28 дронов-камикадзе Shahed-131/136, которыми войска РФ атаковали страну. В общем же враг совершил пуски 33 БПЛА.

"Шахеды" он направлял на южные и восточные регионы, в частности Харьковщину, где подтвержден прилет. Деталями отражения этого воздушного нападения поделились в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запустили дроны с северного и южного направлений. В частности, из Белгородской области РФ и от мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В общем были зафиксированы пуски 33 "Шахедов", которые двигались в разных направлениях. Чтобы отбить атаку, противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины.

По дронам работала истребительная авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В целом этой ночью силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 28 Shahed-131/136. Держим небо! Вместе – к победе!" – добавили в ВС ВСУ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал, как зенитно-ракетные подразделения сбивали "Шахеды" на Одесщине и Николаевщине ночью 10 октября. В общем тогда было уничтожено 27 из 36 дронов врага.

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