На защите украинского неба: Олещук показал, как ПВО сбивала вражеские 'Шахеды' в ночь на 10 октября. Видео

В ночь на 10 октября российские войска атаковали южные регионы Украины иранскими дронами-камикадзе. Большинство запущенных "шахедов" уничтожили защитники украинского неба.

Как бойцы зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" отработали минувшей ночью, на видео показал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. На опубликованных им кадрах зафиксирована боевая работа воинов в Одесской и Николаевской областях.

"Боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях в ночь на 10 октября 2023 года! Спасибо за результат!" – написал Олещук.

На зрелищном видео зафиксированы пуски украинских ракет и последние секунды существования российских дронов-камикадзе перед поражением. Каждое попадание во вражеские цели (а сбивали их над морем) визуально напоминало вспышку молнии.

Видео дня

Напомним, ночью 10 октября Россия ночью атаковала Украину 36 "Шахедами": силы ПВО сбили 27 дронов. Под прицелом врага находились преимущественно южные регионы Украины. В частности, в Одесской области атака длилась около трех часов. За это время силы ПВО сбили 23 иранских дрона, однако в регионе зафиксирован прилет по логистической инфраструктуре. К счастью, обошлось без пострадавших.

При этом зимой силы ПВО сосредоточатся на защите энергетики и критической инфраструктуры: в Воздушных силах прогнозируют, что именно они станут главными целями для российских террористов. При этом захватчики преимущественно используют дроны, ведь могут накапливать ракеты для зимнего периода.