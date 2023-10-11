Оккупанты устроили атаку дронами на Украину: работала ПВО, в Харькове есть прилет. Все детали

Вечером в среду, 11 октября, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу – российские оккупанты снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed. В регионах по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны, в Харькове есть прилет и пострадавший.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе ударных БПЛА для Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областей. Позже военные предупредили о движении группы ударных БПЛА из Херсонской области в направлении Николаевщины.

О работе ПВО по "Шахедам" сообщали в Харькове и Харьковской области.

"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – написал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть прилет по одному из районов на окраине города. "Информация о возможных пострадавших и разрушениях сейчас собирается", – отметил он.

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Враг атаковал частный дом, вследствие чего есть один раненый. На месте попадания начался пожар.

Позже в ОВА сообщили, что из-за удара оккупантов по Харькову один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – у нее острая реакция на стресс. Врачи оказывали пострадавшим всю необходимую помощь.

В Одесской ОВО призвали быть в укрытиях жителей Измаильского района – им напомнили о запрете съемки работы ПВО. А Силы обороны на юге информировали, что наши военные работают по вражеским дронам.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 11 октября во время воздушной тревоги в Миргороде Полтавской области раздались взрывы. По предварительным данным, враг нанес по городу ракетный удар.

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