Ночью четверга, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Одесскую область Украины. Защитники сбили в небе над регионом десяток целей, но часть ударных БПЛА привела к попаданиям.

Известно о повреждении складов и домов. Об этом сообщили в Силах обороны юга, а также глава ОВА Олег Кипер.

Военные подчеркнули, что эта атака на юге в который раз была направлена на припортовую инфраструктуру Подунавья. "Шахеды" летели с разных направлений, пытались обойти системы ПВО, поэтому маневрировали сложными траекториями, пользуясь особенностями ландшафта.

Защитники неба сбили над Одесской областью 10 "Шахедов", в то же время произошли прилеты. По словам Кипера, в Измаильском районе.

Там повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома. На месте удара вспыхнуло несколько пожаров, но спасатели все быстро потушили.

В результате удара женщина 1935 г. р. получила термические ожоги. Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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Известно, что в зоне ответственности Сил обороны петуха еще четыре "Шахеда" были обезврежены в Николаевской области.

В общем во время этой атаки враг запустил 33 ударных БПЛА, из которых силы ПВО сбили 28 дронов. Ночью также сообщалось о прилете на Харьковщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 10 октября ударными БПЛА врага была повреждена логистическая инфраструктура на Одесщине. Вместе с тем защитники неба тогда сбили над регионом 23 дрона-камикадзе.

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