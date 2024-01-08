На востоке и юге Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

Вечером в понедельник, 8 января, в ряде восточных и южных областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала угрозу баллистики объявили для Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а затем она распространилась и на другие регионы Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – призывали военные.

В 23:16 в Воздушных силах объявили об отбое угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник, 8 января, во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе баллистических "Кинжалов". Первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Хмельницком, Запорожье и на Харьковщине – четыре человека погибли, 38 пострадали.

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