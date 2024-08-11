На востоке Украины авто энергетиков подорвалось на взрывчатке: есть раненый

Украинские энергетики подорвались на взрывном устройстве, когда производили выезд на ремонт электросетей. Один из работников получил тяжелые травмы.

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Несчастный случай произошел в регионе восточной части страны. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Министерства энергетики.

Отмечается, что служебный автомобиль энергетиков подорвался на взрывном устройстве при осмотре воздушной линии.

В результате взрыва тяжелые ранения получил 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей. Его доставили в больницу. О состоянии пострадавшего больше ничего не известно.

В то же время в западном регионе, добавили в Минэнерго, на территории высоковольтной подстанции была зафиксирована попытка проникновения неизвестного лица. Нарушитель задержан.

По данным ведомства, 11 августа отключения электроэнергии не запланированы. Энергетики возобновили электроснабжение для более чем18 тысяч потребителей, обесточенных из-за боевых действий и технологических нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня в результате российского удара по одной из электростанций на Донетчине тяжелые ранения получил 36-летний энергетик Константин Гусак. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не смогли.

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